Штаб ООС скрывает потери украинских сил на Донбассе

За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном. Информация о погибших поступает из разных источников.

За последние двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально пресс-центр Операции объединенных сил сообщил только об одном.

Вечером 15 августа стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на своей странице в Facebook.

«Я уже не могу подобрать слова… Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье… Героям Слава! О времени и месте захоронения Алексея сообщим позже», – написала Дмитрова.

Я вже не можу підібрати слів….я не розумію такого припинення вогню, коли з березня місяця 6 боєць з міста Дніпро… Geplaatst door Юлія Дмитрова op Donderdag 15 augustus 2019

Кроме того, по данным «Цензор.НЕТ», в ночь с 14 на 15 августа в районе населенного пункта Золотое Луганской области от огнестрельного осколочного ранения, несовместимого с жизнью, погиб Василий Владимирович Евстегнеев, 1980 года рождения, солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады, житель села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.

Глава Маневичской РГА Андрей Линдюк в Facebook сообщил о гибели военного по имени Александр Колбун из Черновицкой области.

«Позавчера поздно вечером получили информацию, что в зоне ООС погиб наш земляк, житель с.Волчицк Александр Колбун. К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша у которого было достаточно непростое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра», – говорится в сегодняшнем сообщении.

Позавчора пізно увечері отримали інформацію, що в зоні ООС загинув наш земляк житель с. Вовчицьк Олександр Колбун. На… Geplaatst door Andriy Lyndyuk op Donderdag 15 augustus 2019

Кроме того, как передает «Левый Берег», по неподтвержденным данным, в этот же день погиб военный Константин Гаврик из Токмака Запорожской области, который служил в 72-й отдельной мехбригаде.

Напомним, за прошедшие сутки российские боевики совершили 12 обстрелов.

6 августа в Павлополя погибли четыре морских пехотинца 36 бригады.

10 августа возле Зайцево погиб военнослужащий полка Национальной гвардии «Азов» Роман Романенко, тело которого удалось забрать спустя трое суток из-за обстрелов боевиков. Это был седьмой погибший воин с начала «хлебного перемирия».

Вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий ВСУ Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.