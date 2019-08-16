В России заявляют, что Зеленский отказал в Интервью РИА «Новости»

Зеленский отказал в интервью российскому РИА «Новости», в связи с «насыщенным графиком». В Офисе президента даже поблагодарили издание за запрос.

В Офисе президента Владимира Зеленского отказали в интервью российскому государственному агентству РИА «Новости», говорится в ответе по электронной почте, который цитирует агентство.

Согласно сообщению, причиной отказа стала занятость и насыщенный график Зеленского.

«Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», – сказано в ответе.

Напомним, в начале августа Зеленский дал короткое интервью российскому изданию «КоммерсантЪ». Он прокомментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Российское агентство РИА «Новости» находится под санкциями в связи с агрессией России в Украине. Главред украинского представительства компании РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский с мая 2018 года находится под стражей по обвинению в госизмене.