Курс доллара снова пошел в рост

Доллар начинает возвращать утраченные ранее, в связи с укреплением гривны, позиции.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривни за доллар, говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,23 гривни (на 15 августа – 28,25 гривни).
Накануне, 15 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 – 25,26 гривни за доллар.
В то же время, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 – 25,18 гривни за доллар.
Напомним, что в последнее время наблюдалось укрепление курса гривны по отношению к доллару. Ситуация стала меняться только в начале августа.