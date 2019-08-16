Россия раздала жителям Донбасса более двадцати тысяч паспортов

МВД России вынуждено было увеличить штатную численность миграционных подразделений «из-за наплыва желающих обрести российское гражданство».
В Министерстве внутренних дел РФ заявляет, что российское гражданство уже получили 25 000 украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство «ТАСС».
«На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс заявлений на получение российских паспортов», – отметила чиновница.
По ее словам, с указанных граждан, гражданство РФ получили уже более 25 тыс человек.
Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений «из-за наплыва желающих получить российское гражданство».
Напомним, что нацлидер России Владимир Путин подписал указ расширяющий раздачу российских паспортов всем жителям Донбасса, а не только находящимся на оккупированных территориях.