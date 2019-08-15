Подготовительная группа Верховной Рады определилась с числом комитетов нового парламента

Подготовительная группа определилась с комитетами Рады. В новом парламенте останется 23 комитета.

На заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов, сообщила на своей странице в Facebook депутат «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Депутаты решили создать 23 комитета.

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

2. Комитет по вопросам бюджета;

3. Комитет по вопросам экономического развития;

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5. Комитет по вопросам молодежи и спорта;

6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

8. Комитет по вопросам цифровой трансформации;

9. Комитет по вопросам правовой политики;

10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

19. Комитет по вопросам свободы слова;

20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады;

21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Рішення щодо кількості і назв комітетів прийняте! Сьогодні на засіданні Підготовчої депутатської групи запропоновано у… Geplaatst door Yevheniya Kravchuk op Donderdag 15 augustus 2019

Напомним, что сопредседатель партии Медведчука «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Вадим Рабинович устроил скандал из-за украинского языка на заседании Подготовительной комиссии.