Подготовительная группа Верховной Рады определилась с числом комитетов нового парламента

Подготовительная группа определилась с комитетами Рады. В новом парламенте останется 23 комитета.
На заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов, сообщила на своей странице в Facebook депутат «Слуги народа» Евгения Кравчук.
Депутаты решили создать 23 комитета.
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
2. Комитет по вопросам бюджета;
3. Комитет по вопросам экономического развития;
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
5. Комитет по вопросам молодежи и спорта;
6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
8. Комитет по вопросам цифровой трансформации;
9. Комитет по вопросам правовой политики;
10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
19. Комитет по вопросам свободы слова;
20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады;
21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Рішення щодо кількості і назв комітетів прийняте! Сьогодні на засіданні Підготовчої депутатської групи запропоновано у…
Geplaatst door Yevheniya Kravchuk op Donderdag 15 augustus 2019
Напомним, что сопредседатель партии Медведчука «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Вадим Рабинович устроил скандал из-за украинского языка на заседании Подготовительной комиссии.