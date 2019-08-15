СБУ перекрыла контрабанду ювелирных изделий из оккупированного Крыма

Ювелирные изделия нелегально ввозимые в Украину продавались по всей стране под видом изготовленных на «материковой» части.

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Российской Федерацией Крыма, и обнаружили подпольный склад, где в 2015-2019 годах изготовлено продукции на 50 миллионов гривень, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ «Чонгар» переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти.

«Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров, изготовленных на «материковой» Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет», – говорится в сообщении.

Изъятые ювелирные изделия. Изъятые ювелирные изделия. Изъятые ювелирные изделия. Пред 1 из 3 След

Во время проведения в Киеве санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовы к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в госбюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн.

На данный момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.212, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса.