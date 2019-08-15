Решением суда НАБУ обязали начать расследование злоупотреблений властью гепрокурором

Суд обязал НАБУ открыть против Луценко дело о возможном злоупотреблении властью. Первую жалобу подали в октябре 2018 года.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генпрокурором Юрием Луценко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как указано в определении Соломенского райсуда от 5 августа, текст которого размещен в Едином государственном реестре судебных решений, следственный судья Максим Вишняк рассмотрел жалобу Лица1 на бездеятельность директора НАБУ (невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований).

Жалоба заключалась в том, что 13 октября 2018 года Лицо1 обратилось с заявлением об уголовных правонарушениях к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

1 февраля 2019 года соответствующее обращение поступило в НАБУ из комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены.

Лицо1 просило суд отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении заявления (сообщения) об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные сведения.

Следственный судья Вишняк постановил удовлетворить жалобу заявителя частично.

«Обязать служебное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии определения, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном Лицом_1 обращении… от 13.10.2018 г.». – сказано в определении суда.

Напомним, в конце июля 2019 года руководитель группы прокуроров Генпрокураутры по делу о закупке Министерством обороны бракованных бронежилетов Николай Середа заявил, что генпрокурор Юрий Луценко незаконно вмешивался в расследование этого дела и давал указания.

«17 июля Луценко дал незаконное указание о назначении другой экспертизы в другое экспертное учреждение по этому делу… мне был выдвинут ультиматум – либо вы принимаете такое решение, либо будете уволены», – сказал Середа. Он также сообщил, что в рамках расследования установлено, что Минобороны планировало закупить 20 тыс. бронежилетов, хотя нужды в этом не было.