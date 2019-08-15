В Киеве возле Офиса президента провалился асфальт

Возле Офиса президента из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт. Сообщается, что дорогу не перекрывали.

В Киеве на улице Лютеранской, возле здания Офиса президента, из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт, сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации «Киевавтодор», передают «Українські Новини».

«Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций – сейчас устанавливают», – сообщила она.

По данным корпорации, провал случился около 7:00, но дорогу не перекрыли.

В Киеве на Лютеранской провалился асфальт Geplaatst door Информатор Киев op Donderdag 15 augustus 2019

Коммунальщики «Киевтеплоэнерго» локализовали повреждение трубопровода на ул. Лютеранской, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

«15 августа в 10:50 обнаружено повреждение трубопровода по адресу: ул. Лютеранская, 23 в результате повреждения произошел провал асфальта. Пострадавших нет. Сейчас повреждение локализовано. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Поставка горячей воды будет возобновлена сразу после окончания всех работ», – говорится в сообщении.

Провал асфальта. Провал асфальта. Пред 1 из 2 След

Отмечается, что диаметр поврежденной трубы – 400 мм. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1964 году.

Пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській локалізовано.15 серпня о 10:50 виявлено пошкодження трубопроводу за… Geplaatst door Київська міська державна адміністрація – КМДА op Donderdag 15 augustus 2019

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине. По мнению президента, начать следует с капитального ремонта 24 тысяч километров основных магистралей. На это нужно 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.