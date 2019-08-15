В России арестовали активиста помогавшего украинским морякам

В Москве арестовали активиста, который боролся за освобождение украинских моряков. Котову предъявили обвинение по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца активиста Константина Котова, который помогал украинским морякам, сообщает российский телеканал «Дождь».

Котову предъявили обвинение по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Арест Котова – это первое подобное решение по этой статье. После оглашения решения суда в зале заседаний начали кричать «Позор».

Активиста Константина Котова задержали после митинга и доставили в отдел внутренних дел РФ «Соколиная гора». После этого его отпустили под обязательство о явке.

12 августа активиста доставили в Следственный комитет, ему предъявили обвинение по статье о неоднократных нарушениях на митингах (212,1 УК). В 2016 году по ней был осужден Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор отменили.

Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы на несогласованных акциях были задержаны в общей сложности около трех тысяч человек.

События 27 июля власти России охарактеризовали как массовые беспорядки, по уголовному делу арестованы 14 человек.

10 августа прошел согласованный митинг, в нем участвовали около 50 тысяч человек.