Скандально известный российский член миссии ОБСЕ на Донбассе покинул Украину

МИД Украины завил, что член миссии ОБСЕ, который желал смерти «укропам», покинул территорию Украины. ОБСЕ приняла меры в отношении гражданина РФ Алексеева.

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ российский гражданин Николай Алексеев, который в соцсетях агрессивно высказывался в сторону Украины и выражал поддержку российского вторжения на Донбасс, покинул территорию государства, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

«МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Николая Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Николай Алексеев покинул территорию Украины», – говорится в письме ведомства.

В то же время МИД напомнил, что в соответствии с международными соглашениями, у членов миссии ОБСЕ есть дипломатические карточки, поэтому они пользуются дипломатическим иммунитетом.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Меморандума «Привилегии и иммунитеты Миссии и ее персонала», миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются правительством дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года … Согласно пункту 2 статьи 8 Меморандума «Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», правительство Украины выдает дипломатические карточки всем членам Миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ. Дипломатическая карта Николаю Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота Миссии от 3 мая 2019)», – отметили в ведомстве.

9 августа телеканал «1+1» обнародовал материал о члене СММ ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

В ОБСЕ заявили, что организация «приняла меры» в отношении члена миссии, который желал смерти «укропам». Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.