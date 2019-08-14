После поездки в Киев Венедиктов отчитался перед пресс-секретарем Путина

В Москве Венедиктова заметили в компании Пескова. Они что-то обсуждали у подземного перехода на Новом Арбате.

После поездки в Киев главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был замечен в Москве в компании Дмитрия Пескова, пресс-секретаря нацлидера России Владимира Путина. Скриншот фотографии встречи «главного российского медиа-либерала» и «говорящей головы» в Instagram с комментариями автора опубликовала на своей странице в Facebook редакция портала Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец».

«Нам всегда казалось, что на России нет СМИ. Есть ТОЛЬКО СРЕДСТВА пропаганды, всецело зависимые от КРЕМЛЯ И СПЕЦСЛУЖБ. И вот Вам очередной пример. Чувак отчитывается перед крем6лядью о поездке в Киев», – пишет редакция «Миротворца».

Сообщение в было снабжено автором следующим комментарием:«Будни #paparazzi Еду по Новому Арбату, а у перехода Песков с Венедиктовым уединились. Думала, крикнуть из окна машины: «Россия будет свободной!» Но тут пробка поехала…»

Других подробностей автор фотографии не сообщала.

МИ ЗАВЖДИ КАЗАЛИ, ЩО НА РОСІЇ НЕМАЄ ЗМІ. Є ЛИШЕ ЗАСОБИ ПРОПАГАНДИ, ЗАЛЕЖНІ ВІД КРЕМЛЯ І СПЕЦСЛУЖБ.Ось черговий приклад вам. Чувак звітується перед крем6лядью про поїздку до Києвп Geplaatst door Myrotvorets News op Woensdag 14 augustus 2019

Напомним, что Венедиктов рассказал о настоящих отношениях между Путиным и Порошенко. Так же стали известны имена новых коммуникаторов между Кремлем и Банковой.