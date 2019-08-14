У политсил Гриценко и Ляшко конфискуют партийные взносы

В ходе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства о финансирование политических партий.

В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку «Радикальной партии Олега Ляшко» и «Гражданской позиции», сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

«Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов», – говорится в сообщении.

Соответствующие решения суды вынесли на основании материалов, поступивших от НАПК.

В частности, суды постановили конфисковать 198 тысяч гривен взносов в поддержку «Радикальной партии Олега Ляшко» и 250 тысяч гривен на поддержку «Гражданской позиции».

Факты правонарушений были установлены в результате анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.