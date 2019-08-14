В СБУ грядет реформа антикоррупционного ведомства

СБУ намерена реформировать департамент по борьбе с коррупцией. СБУ разработала законопроект о внесении изменений в закон об СБУ.

Служба безопасности Украины начала процесс реформирования департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, так называемый департамент «К», сообщается в ответе ведомства на запрос агентства «Українськi Новини».

СБУ разработала законопроект о внесении изменений в закон об СБУ и другие законодательные акты, которые касаются деятельности службы. Законопроект разработан с участием европейских экспертов. Ведомство намерено сформировать новый подход к определению объема ответственности спецслужбы в сферах противодействия организованной преступности и коррупции.

Служба безопасности будет перестраивать работу соответствующих подразделений от преступлений коррупционного характера на работу в сфере противодействия угрозам национальной безопасности.

Текст ответа на запрос. Текст ответа на запрос. Пред 1 из 2 След

После завершения реформирования этой системы, соответствующие подразделения СБУ должны направить свои усилия на получение актуальной информации о наиболее опасных угрозах госбезопасности, которые существуют или могут возникнуть из-за явлений оргпреступности и коррупции, их отдельные проявления и на нейтрализацию таких угроз.

В запросе также уточнили, что заработная плата исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и доплат.

Напомним, СБУ передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению МН17. В частности, уголовное производство против бывшего главаря «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.