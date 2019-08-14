В Перу заинтересовались покупкой Ан-178 для нужд полиции

Перу может стать первым иностранным заказчиком новейшего военно-транспортного самолета Ан-178. Его планируется поставить для национальной полиции Перу на замену Ан-32Б, которые она эксплуатирует, сообщила пресс-служба «Укроборонпрома», которая сообщает о победе в тендере на «определенное количество военно-транспортных самолетов».

По данным испанского сайта defensa.com, речь идет о единственном экземпляре на замену самолета Ан-32Б с бортовым номером PNP-234. Стоимость поставки – 65 млн долларов.

В перуанском тендере украинский Ан-178 соперничал с C-27 Spartan консорциума Lockheed Martin и Alenia, а также с C-295 производства Airbus Military.

Участие в тендере принимало предприятие «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав «Укроборонпрома».

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП «Антонов», которое тоже входит в состав «Укроборонпрома». В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн, в том числе груз в контейнерах.

Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года и находится в процессе сертификации. В июле 2018 года «Укроборонпром» представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.

В 2015 году госпредприятие «Антонов» и саудовская Taqnia Aeronautics подписали меморандум о поставке 30 многоцелевых самолетов Ан-178 военно-воздушным силам Саудовской Аравии.