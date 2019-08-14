Сопредседатель партии Медведчука устроил скандал из-за украинского языка

Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык. После второго замечания слово от ОПЗЖ взял Шуфрич.

Сопредседатель партии «Опозиционная платформа – «За жизнь», депутат Вадим Рабинович отказался переходить на украинский язык во время выступления на подготовительном заседании парламента. Он заявил, что в законах не сказано о необходимости народным депутатам говорить на государственном языке, пишет «Радио Свобода».

Рабинович начал выступление на русском, депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко сделала ему замечание, напомнив, что в Украине вступил в действие языковой закон и народным избранникам нужно выступать на государственном языке.

«Давайте жить по законам, в законах это не сказано», – ответил нардеп.

Председательствующий на заседании глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что общение на украинском языке предусмотрено в регламенте и попросил Рабиновича, «если тот не возражает», говорить на государственном языке. Рабинович в ответ потребовал предоставить ему соответствующий пункт регламента Рады.

«В законе, который принят о мове, о депутатах нет ни одного слова. Дякую вам дуже», – подытожил Рабинович.

После этого он опять начал говорить на русском языке и Геращенко опять прервала нардепа и потребовала от него говорить на украинском языке. Разумков прочитал пункт регламента, согласно которому языком «языком работы Верховной Рады и ее должностных лиц является государственный язык». После этого Рабинович больше не выступал, а от «Опозиционной платформы – «За жизнь» на украинском языке говорил Нестор Шуфрич.

Напомним, новый закон об обеспечении функционирования государственного языка Верховная Рада приняла в апреле этого года, проголосовав за него с 17-й попытки.