Стали известны коммуникаторы между Кремлем и Банковой

За контакты между Россией и Украиной при президенте Зеленском будет отвечать глава Офиса Богдан, который контактирует со своим российским коллегой Вайно. При этом разрешение большей части вопросов ляжет на вице-премьера Козака и помощника украинского президента Ермака.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, как курируется «украинский вопрос» в Кремле и какие контакты установлены с новой украинской властью. Венедиктов в ходе своего выступления в эфире авторской программы Дмитрия Городона, – отвечая на вопрос «Кто в кремлевской администрации главный куратор «украинского вопроса»?» – отметил, что установление контактов между главами государств поручено руководителям президентских администраций Антону Вайно и Андрею Богдану, а также российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку и помощнику украинского президента Антону Ермаку.

Венедиктов отметил, что в первом телефоном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и нацлидером России Владимиром Путиным решался вопрос на какам уровне будут установлены контакты между властями двух стран.

«Я так понимаю, по результатам, что был разговор о том, что давайте, чтобы была коммуникация, я не знаю кто это предложил из них, поручим это главам администрации. Это совсем близкие люди. Значит Вайно и Богдан», – заявил Венедиктов.

«Думаю что у Вайно и Богдана дел до черта, и по внутренней, и по внешней политике, просто до черта. Значит спускаемся на этаж ниже, они должны были перепоручить», – подчеркнул главред «Эха Москвы».

Далее Венедиктов выделяет роль в установление контактов между Россией и Украиной российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника украинского президента Антона Ермака. Именно эти два человека будут осуществлять контакты между властями двух стран по всем вопросам отношений Украины и России.

«Кто у нас технологический человек, у нас это Дмитрий Козак, и сейчас с Молдовой получилось вместе со Штатами и Евросоюзом. Дмитрий показал себя технологичным парнем в вопросе Приднестровья и Молдовы. А у вас насколько я понимаю, неизвестный мне человек, – с известной фамилией Ермак», – особо подчеркнул Венедиктов.

«Эти люди напрямую должны, если я правильно понимаю, коммуницировать по всем вопросам связанным с Украиной», – добавил он.

Кроме того Венедиктов отметил, что в настоящий момент существуют определенные контакты между Украиной, Россией по «частным» вопросам отношений двух стран. Эти темы обсуждаются, например, на уровне контактов между помощником российского президента Владислава Суркова и его американского визави – спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Куртом волкером, а так же омбудсменами российской Татьяной Москальковой и ее украинской коллеги Людмилы Денисовой.

«Потому что есть темы. Есть Донецк – это соответственно Сурков. С кем? Кто киевский визави Суркова? Вы же не назовете? Правильно, потому что у него американский Курт Волкер. Есть по обмену или по пленным – Москалькова и Денисова. Какие-то там истории… Но я думаю, если я правильно понимаю то теперь это Ермак и Козак», – подчеркнул Венедиктов.

В тоже время главред «Эхо Москвы» в самом начале своего ответа на вопрос Гордона подчеркнул, что «последнее слово» всегда остается за Путиным. Именно нацлидер России принимает окончательные решения.

«Мне не нравится слово «отвечает» за «украинский вопрос» в кремлевской администрации. Но, я вам отвечу: главный человек – Владимир Владимирович Путин»

Напомним, что уволенный из состава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске дипломат Роман Бессмертный заявил, что Путин заманивает Зеленского в хорошо подготовленную ловушку.