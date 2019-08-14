Венедиктов рассказал о настоящих отношениях между Путиным и Порошенко

Порошенко и Путин никогда не были друзьями, более того, последние события свидетельствуют, о том, что Путин считает себя оскорбленным Порошенко.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опроверг утверждение о дружбе между пятым президентом Украины Петром Порошенко и нацлидером России Владимиром Путиным. Такое заявление главред «Эхо Москвы» сделал в эфире авторской программы Дмитрия Городона, опровергая его утверждение о «дружбе» Порошенко и Путина.

«Это неправда, потому что я знаю действительно в чем правда: когда Порошенко стал президентом, Путин был доволен. Это я знаю. Путин говорил о том что «он такой бизнесовый» и с ним можно разговаривать, то-се, пятое-десятое…», – заявил Венедиктов.

«Но по мере всего отношения резко ухудшались», – добавил главред «Эхо Москвы».

Венедиктов подчеркнул, что Путин является человеком жеста, со средневековым мышлением. В этом отношение весьма показателен эпизод, когда нацлидер России отказался говорить по телефону с Петром Порошенко, что наглядно демонстрирует уровень отношения между главами двух стран.

«Я хочу, что Вы поняли в конце просто… Ведь не взять трубку для Путина, который человек жеста, а в этом смысле Владимир Владимирович средневековый человек, имея в виду что он очень ценит жесты. Он такой медивальный человек: «Жест – это важно!». Может это из его детства идет, такого тяжелого, голодного», – отметил Венедиктов.

«Если он не взял трубку по звонку Порошенко, то это означает что он оскорблен. Чем – мы не знаем, но оскорблен. Поэтому их отношения за пять лет, если они были… Скажем так – его отношение к Петру Порошенко вошло в пике и резко ухудшилось», – подчеркнул главред «Эха Москвы».

Кроме того Венедиктов рассказал о личной обиде на Порошенко, с которым когда-то был на «ты». В частности, он расценивает отказ Петра Порошенко дать интервью «Эхо Москвы» как свое профессиональное оскорбление.

Напомним, что накануне Зеленский своим указом упростил процедуру получения гражданства для иностранных добровольцев и российских политических беженцев в России.