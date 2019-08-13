Бессмертный прокомментировал свое увольнение из украинской делегации на переговорах в Минске

Украинский дипломат считает, что Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как «мышь, которая доверилась коту». В то же время, он верит искреннему желанию президента реализовать мирный план, но по мнению Бессметного – это прямой в ловушку.

Роман Бессмертный, которого президент Владимир Зеленский вывел из переговоров в Минске, считает, что глава государства в своем желании прекратить войну при помощи Владимира Путина сам себя загоняет в ловушку. Он рассказал об этом в эфире «24 канала», комментируя свое отстранение от переговоров в Минске.

«Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказывать. Ну а как бы вы поступили, если бы видели, что люди немножко не понимают ситуацию. Когда я видел позицию президента, где он говорил: нужно делать первое, второе, я ему говорил честно: я не верю им, я знаю, что они не будут этого делать», – сказал Бессмертный.

«Я верю в честное желание Зеленского сделать лучше, но он, к сожалению, двигается в ловушку. Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин может быть каким-то союзником. Он выглядит в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграется с ней, а потом накажет», – добавил он.

По его мнению, такая позиция и послужила причиной увольнения из ТКГ.

«Что послужило причиной увольнения, здесь тайны нет. Этому послужила моя публичная позиция стосовно тактики действий и на линии разграничения, и в переговорной группе», – объяснил Бессмертный.

Напомним, Бессмертный присоединился к ТКГ 9 июля, он сменил в группе бывшего посла Украины в США Александра Моцика. Уже 13 августа его оттуда вывели.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.