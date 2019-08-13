Украинско-турецкое предприятие приступила к реализации четырех проектов вооружения

Совместное украинско-турецкая компания приступила к разработке высокоточного оружия, для нужд обороны Украины, Турции и продажи в третьи страны.

Совместное предприятие «Укроборонпрома» и турецкой компании «Baykar Defence» уже имеет в работе четыре проекта по производству вооружения и военной техники, рассказал гендиректор концерна «Укроборонпром» Павел Букин, передает «Укринформ».

Как известно, госпредприятие «Укрспецэкспорт», которое заключило соглашение с турецкой стороной, входит в состав «Укроборонпрома».

«Логика сотрудничества следующая. У нас есть какой-то вид вооружения, а у турецкой стороны – много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные электронные системы. И мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта», – рассказал Букин.

По его словам, производственные площади будут размещены в Турции, а первые проекты будут реализовываться в сфере создания высокоточного оружия.

«Создавая совместное предприятие, мы видим конкретную перспективу в конкретных кейсах. В первую очередь это противотанковые системы и управляемое вооружение. Это будут новые образцы общего украинского-турецкого производства, у этих продуктов будет большая конкурентная способность», – сказал гендиректор «Укроборонпрома».

Перспектива сотрудничества в этом проекте – обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и Турции, а также экспорт на рынки третьих стран.

«Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение их Вооруженным силам Украины и Турции, в первую очередь, и на экспорт. Это вообще первое совместное предприятие «Укроборонпрома» с иностранными партнерами. Это полноценная военная компания с паритетным участием двух сторон», – пояснил Букин.

Госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая «Baykar Defence», которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано в ходевизита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Как сообщалось, увеличение заработков Украины на своей военной продукции не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна. Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие «Спецтехноэкспорт» парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет «Конус» разработки киевского КБ «Луч».