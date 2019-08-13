Прокуратура Крыма выявила тысячи участников российской оккупации Крыма

Прокуратура Крыма идентифицировала более тысячи участников оккупации Крыма. Правоохранители готовы задерживать их при въезде на материковую территорию.

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в участии в «самообороне» Крыма, сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, пишет «Крым.Реалии».

Он также добавил, что дела в отношении оккупантов открыты, но «задержаний не так много», поскольку подозреваемые не выезжаеют на территорию материковой Украины.

«Это единичные случаи, когда все таки лица, которые активно принимали участие в оккупации полуострова, едут на территорию материковой Украины. Тут органы правопорядка автономии их уже ждут», – сказал зампрокурора АРК.

Напомним, национальная полиция АРК и Севастополя с начала 2019 года объявила в розыск 28 членов «самообороны» Крыма.