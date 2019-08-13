Зеленский отстранил Бессмерного от участия в минских переговорах по Донбассу

Президент Зеленский вывел Бессмертного из состава украинской политической подгруппы на переговорах в Минске. Бессмертный проработал в ТКГ немногим более месяца.

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Безмертного от участия выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ №596/2019 опубликован на сайте главы государства.

Своим указом Зеленский вносит изменения в другой свой указ, №414 от 19 июня 2019 года.

Бессмертный присоединился к ТКГ 9 июля, он сменил в группе бывшего посла Украины в США Александра Моцика.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.