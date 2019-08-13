Нацполиция объявила в розыск экс-бизнес-партнера Коломойского

Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег. Мера пресечения ему еще не избрана.

Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который ранее был бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, говорится в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел Украины.

Шульману предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Он был объявлен в розыск 26 июля этого года.

Мера пресечения ему еще не избрана.

Напомним, в мае 2017 года Шульман подавал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве на более чем 500 млн долларов. Британский суд отказался рассматривать иск, заявив, что оно не в его юрисдикции.

В январе 2018 года Вадим Шульман направил еще один иск, в котором обвинил Игоря Коломойского его партнера Геннадия Боголюбова в краже более $500 млн. В иске утверждается, что Коломойский начал обманывать Шульмана с самого начала их деловых отношений: продажи в 2000 году Южного обогатительного завода в Кривом Роге и Петровского металлургического завода в Днепре.

Шульман утверждает, что с 2000 по 2007 год он не получил своих долей прибыли от своих долей на этих заводах и что Коломойский неоднократно искажал сумму, которую он имел на фабриках.