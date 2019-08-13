В Украине упростили порядок получения гражданства иностранными добровольцами и беженцами из России

Зеленский упростил выдачу гражданства для защищавших Украину иностранцев и беженцам из России. В частности речь идет о подвергшихся политическим преследованиям гражданам России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан России, подвергшихся политическим преследованиям.

Текст соответствующего указа №594/2019 «Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям» от 13 августа опубликован на сайте главы государства во вторник.

В указе отмечается, что изменения вносятся с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом гражданство Украины можно получить на основании наличия:

– декларации об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и подверглось преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, изданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке)

√ для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подверглись преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности.

√ декларацию об отказе лица от иностранного гражданства – для иностранцев в представлении на имя Президента Украины по которым содержатся сведения, такие лица принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции и/или брали (берут) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Также указом Кабмину поручается в трехмесячный срок разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений;

При участии Службы безопасности Украины Кабмин должен провести проверку соблюдения Государственной миграционной службой Украины, Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства Украины в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины;

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, ранее Зеленский обещал упростить получение украинского гражданства для подвергшихся преследованию путинским режимом граждан России, в качестве ответной меры на паспортизацию Кремлем жителей оккупированного Донбасса.