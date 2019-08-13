В СММ ОБСЕ отчитались о «принятых мерах» против желающего смерти «укропам» российского члена миссии

ОБСЕ «приняла меры» в отношении члена миссии, который желал смерти «укропам». Гражданин России Алексеев в соцсетях поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях, сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ, передает «Радио Свобода».

«Относительно заявлений одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры», – говорится в ответе на запрос издания.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

«Радио Свобода» спрашивало, какими будут дальнейшие действия СММ ОБСЕ в отношении члена этого миссии и нарушают ли его действия правила организации.

9 августа телеканал «1+1» обнародовал материал о члене СММ ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

«Радио Свобода» также ожидает ответ СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.