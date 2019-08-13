Оккупанты хотят провести переговоры о поставке воды в Крым

Оккупанты Крыма предложили руководству России инициировать переговоры с Украиной о пропуске на аннексированный полуостров вод Днепра, заявил на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму заместитель главы Совета министров – «постоянный представитель Крыма» при президенте РФ Георгий Мурадов, сообщил в понедельник «ТАСС».

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», – сказал он.

По мнению Мурадова, инициировать переговорный процесс необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич ответил на это заявления оккупационной администрации Крыма.

«Все претензии государства-оккупанта на днепровской воде не имеют какого-либо правового или международно-правовой основы».

Далее Кориневич пояснил в деталях:

1. Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

2. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическую сооружение (канал), которая находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право.

3. По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должна отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами.

Щодо чергового загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води можна сказати наступне:1…. Geplaatst door Anton Korynevych op Maandag 12 augustus 2019

А руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил, что прекращение поставок в оккупированный Крым воду, торговая блокада и прекращение поставок электроэнергии – факторы повышающие издержки оккупации полуострова для России.

«Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже – полное прекращение поставок электроэнергии в временно оккупированного Крыма, удорожило российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов (!) долларов», – заявил Чубаров.

УКРАЇНА ЗОБОВ'ЯЗАНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, НАЯВНІ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЇ, В ПРОТИСТОЯННІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ І… Geplaatst door Рефат Чубаров op Maandag 12 augustus 2019

«Поэтому, не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», – подчеркнул Чубаров.