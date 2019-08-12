Предъявлены подозрения руководителям «Молодой гвардии» за вовлечение детей в «ДНР» в террористическую деятельность

Генпрокуратура заочно сообщила двум «дэнээровцам» о подозрении в привлечении детей к террористической деятельности. Под видом «военно-патриотических клубов» они вербовали детей к участию в противоправной деятельности оккупантов.

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении двум руководителям военно-патриотического движения «Молодая гвардия» на временно оккупированных территориях Донецкой области в привлечении детей к террористической деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Управлением Генеральной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 6 мая.

В ходе досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям общественного военно-патриотического движения «Молодая гвардия» по ч. 1 ст. 258-3 (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 (совершение по предварительному сговору группой лиц нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины) Уголовного кодекса.

Подозреваемые являются активными участниками террористической организации ДНР, поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину «русского мира».

По согласованию с террористами «ДНР» и представителями РФ, указанные лица создали так называемые военно-патриотические клубы «Спартанцы» и «Амазонки», общественного военно-патриотического движения «Молодая гвардия». В этих клубах вербовали и вовлекали малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности оккупантов под видом военно-патриотического обучения и выступлений на разных военно-спортивных мероприятиях.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Напомним, в мае 2015 года в школе №46 в Донецке, оккупированном террористами «ДНР», прошло театрализованное представление, в котором школьники с георгиевскими лентами, одетые в камуфляжные костюмы, имитировали расстрел украинцев.