Установлены факты финансирования предвыборной компании Зеленского людьми из окружения Портнова

Есть свидетельства доказывающие факт сговора Портнова с президентом Зеленским о поддержки предвыборной кампании в обмен на высокие должности для людей из соратника Януковича.

В ГБР направлено заявление с просьбой возбудить уголовное дело против соратника беглого экс-президента Украины Виктора Янукровича, экс-замглавы президентской администрации Андрея Портнова по факту нарушения им избирательного законодательства. Заявление подала журналистка Татьяна Черновол, о чем она сообщила на своей странице в Facebook.

«Подала в Государственное бюро расследований заявление на Портнова. В нем говорится о фактах нарушения им избирательного законодательства и обвинения Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти», – пишет журналистка.

Текст заявления. Текст заявления. Текст заявления. Текст заявления. Пред 1 из 4 След

В частности Черновол обвиняет Портнова, законодательство предусматривает исключительно добровольное финансирование предвыборных фондов. В то же время, целый перечень помощников и юристов подчиненных Портнову перечислили миллиона гривен в предвыборный фонд тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, выполняя поручения соратника Януковича.

«Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц близких к Портнову на высокие государственные должности. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем офиса Президента, что тоже является следствием этих договоренностей», – подчеркивает Чорновол.

Подала в Державне бюро розслідувань заяву на Портнова. В ній йдеться про факти порушення ним виборчого законодавства та… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Maandag 12 augustus 2019

Напомни, что бывший президент Петр Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на телеканале «Прямой». Он заявил об этом журналистам на брифинге после допроса в Государственном бюро расследовании