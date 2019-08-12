В Украине пресекли деятельность крупного криминального картеля под управлением «воров в законе»

Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, которая контролировалась «ворами в законе» и действовала на территории Автономной Республики Крым, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых «воров в законе». Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского «общака», – говорится в сообщении.

«Так называемым «куратором» юга Украины был житель Одессы, «вор в законе» по кличке «Шарик». Херсонское «звено» преступной организации возглавлял лидер региональной преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением «общака», – отмечают в сообщении.

Средства поступали от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. В течение двух лет сумма «взносов» составила 23 миллиона гривен.

Эти деньги использовались для личных нужд «воров в законе», обеспечения криминальных «авторитетов» сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, приобретения мобильных телефонов.

Задержание членов преступной группировки. Задержание членов преступной группировки. Задержание членов преступной группировки. Задержание членов преступной группировки. Задержание членов преступной группировки. Пред 1 из 5 След

Также на эти средства организовывали преступные «сходки», подкупали служебных и должностных лиц, нанимали адвокатов для других членов преступной организации и проводили акции по дискредитации правоохранителей.

Во время проведения следственных действий полиция провела около 30 санкционированных обысков в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

Изъятые деньги и ценности. Изъятые деньги и ценности. Пред 1 из 2 След

Четырем фигурантам дела объявили подозрения.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств).