Во Львове проводят серийную модернизацию танков Т-64

На танки установят новые прицелы, приборы ночного видения для экипажей, средства коммуникаций, а так же системы спутниковой навигации.

Государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод» наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой, сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром».

По данным концерна, при модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Танки на модернизации. Танки на модернизации. Пред 1 из 2 След

«Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне», – рассказали в «Укроборонпроме».

«Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины», – добавили в концерне.

Сообщается, что также Т-64 образца 2017 года получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа «ударное ядро».

«Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от Госпредприятия «Оризон-Навигация», входящая в состав ГК «Укроборонпром». Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме «онлайн» обмениваться надежно зашифрованными данными», – сказано в сообщении.

По информации ГК, данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями «Лыбидь К-2РБ», которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Отмечается, что ранее модернизацию танков Т-64 к этому уровню проводил только «Харьковский бронетанковый завод» «Укроборонпрома», который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года.

А благодаря мощностям «Львовского бронетанкового завода» процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

В «Укроборонпроме» отметили, что мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе.