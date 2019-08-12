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Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире телеканала «Прямой»

Пятый президент Украины Порошенко был сегодня на допросе в ГБР, его дети устроили мини-митинг под зданием Бюро. Позже в ГБР заявили, что следующий допрос будет с применением детектора лжи.

Бывший президент Петр Порошенко готов пройти детектор лжи в прямом эфире на телеканале «Прямой». Он заявил это журналистам на брифинге после допроса в Государственном бюро расследовании, которое касалось телеканала «Прямой», передает «Левый Берег».

«События, которые разворачиваются сегодня вокруг «Прямого», дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата. Инициатор – господин Портнов, заместитель главы администрации Януковича, участник подготовки «законов 16 января». По его заявлению с абсолютными допущениями, которые не имеют ничего общего с правдой, больше трех месяцев ГБР делает попытки терроризировать журналистов», – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что не владеет и не управляет телеканалом. «Но и я, и моя политическая команда призываем всех стать на защиту свободы слова Украины», – сказал он.

Директор ГБР Роман Труба ранее сказал, что следующий допрос Порошенко может произойти с применением полиграфа. Бывший президент готов к такому допросу, но предложил сделать это публично.

«Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству. Я не верю в объективность и беспристрастность расследования. И в то же время на Прямом канале эти вопросы, которые они хотели озвучить, я готов пройти на детекторе лжи в прямом эфире. Когда я это предложил, большого энтузиазма у них не было», – добавил Порошенко.

Президент сказал, что будет участвовать в дальнейших следственных действиях как законопослушный гражданин, хотя и не понимает, что именно расследует ГБР.

«Они не могут сформулировать, о чем речь. Неуплата налогов Прямым каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Вы хоть скажите, о каких налогах речь! «Мы не знаем». А о каком отмывании вы говорите. «Мы не знаем». А откуда вы это взяли. «Из заявления господина Портнова». Так Портнов напишет заявление на любой канал, что он не платит или что-то не то делает, и вы остановите этот канал? «Мы не знаем, будем смотреть». Друзья, если это свобода слова, тогда речь не о Порошненко, речь о демократии и о том, за что мы боролись пять лет», – сказал Порошенко.

Ранее Порошенко вызвали на допрос в ГБР к 9:30 в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Порошенко воздержался от комментариев журналистам на входе в здание ГБР. В это время возле ГБР проходит митинг противников Порошенко.

В Киеве возле здания ГБР люди ждут Петра Порошенко: что происходит сейчас

Geplaatst door Информатор Киев op Zondag 11 augustus 2019

Поддержать экс-президента пришли его младшие дети – сын Михаил и дочери Александра и Евгения – и их друзья.

Некоторые из них держали во время митинга символику партии «Европейская солидарность», а также плакаты «Четвертая власть или пятая колонна?», «ГБР, чистите власть, а не медиа», «Свободе слова – Труба».

Последнюю фразу дети постоянно скандировали.

У здания бюро дежурили представители Нацгвардии и полиции и «скорая помощь».

Напомним, конечным бенефициарным владельцем ООО «Телеканал «Прямой» является бывший глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко.

В конце июня на встрече с журналистами Макеенко заявил, что если он решит продавать телеканал, Порошенко получит опцион на покупку.

Во время предвыборной президентской кампании канал «Прямой» поддерживал Порошенко.

Источник Левый Берег POLITua
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