Опубликовано видео масштабного ДТП под Киевом

В результате аварии два человека погибли, еще 9 были госпитализированы. Среди получивших травмы в ДТП – один ребенок. Страшная авария произошла и в Одесской области.

Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, 9 человек госпитализированы, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«11 августа около 19 час. вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса (маршрутное такси) в результате чего погибли 2 человека и госпитализированы 9 человек (из них 1 ребенок)», – говорится в сообщении.

З‘явилося відео з місця аварії у Глевасі (там де нещодавно встановили світлофор). Як видно, зіштовхнулися #Volkswagen та маршрутка. На жаль, вже відомо, що #ДТП із летальними наслідками. Geplaatst door Киев Оперативный op Zondag 11 augustus 2019

Подробности ДТП пока не сообщаются.

По данным СМИ, Volkswagen на полной скорости въехал в микроавтобус, когда тот остановился на светофоре.

Так же в результате столкновения трех автомобилей в Одесской области погибли четыре человека, еще трое госпитализированы, сообщает областная полиция.

Авария произошла на автодороге «Татарбурары-Вилково» возле села Струмок. Столкнулись автомобили Fiat, Toyota и Volkswagen.

ДТП в Одесской области. ДТП в Одесской области. Пред 1 из 2 След

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая пытается установить личности погибших и обстоятельства происшествия.