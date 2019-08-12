Контрафактную водку в Украине продают в пять раз дешевле, чем легальную

В первом полугодии объем украинского рынка нелегальной водки составил 12 миллиардов гривен, сообщил изданию «НВ Бизнес» генеральный директор ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк.

«По оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения и МВФ, объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка», – говорит эксперт.

По его словам, этот показатель в Украине не меняется. Купить нелегальную водку можно в разливайках, на рынках и через интернет в несколько раз дешевле по сравнению с ценами в магазинах.

«Приобрести спиртное можно на оптовых рынках, небольших кафе и через онлайн-магазины. Как правило, это продукция без названия и продается она за 330−350 грн в пакетах объемом 10 литров. В этом случае цена за один литр составляет 33−35 грн, тогда как минимальная розничная цена легальной продукции – 178,8 грн», – говорит Остапюк.

«Мы покупаем через онлайн-магазин водку под ТМ Absolut в пакете по 3 литра по 170 грн за пакет. Продаем по 20 грн за 50 грамм и проблем со сбытом нет», – рассказывает директор небольшого кафе в Киевской области, пожелавший остаться неназванным.

C начала года, по данным Государственной фискальной службы, было изъято 118,2 тысяч декалитров спирта на сумму 241,8 млн грн и 87,4 тысяч декалитров алкогольных напитков на 134,3 млн грн.

«Прекращена деятельность 16 незаконных производств спирта и 80 незаконных производств алкогольных напитков», – сообщили в ГФС.