Трамп и Зеленский могут встретится в Польше в сентябре

Президент США назвал Владимира Зеленского «очень рациональным парнем» и выразил мнение, что президент Украины договорится с главой РФ Владимиром Путиным. Дональд Трамп заявил об этом в пятницу, 9 августа, отвечая на вопросы СМИ, передает «Голос Америки».

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональный парень, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро», – отметил Трамп.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о подготовке официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Дата визита пока не согласована, передают «Українськi Новини».

По словам Тейлора, президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), но время и дата официального визита главы украинского государства в США пока не согласована.

«Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах – в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены», – сказал он.

На уточняющий вопрос, готовится ли еще официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеии ООН, посол ответил утвердительно, но без конкретных дат.

«План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график», – сказал он.

При этом Тейлор опроверг, что визит отложили, поскольку «согласованной даты никогда не было».

«Это произойдет, но пока до конца не понятно – когда», – добавил он.

Также Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Напомним, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил о готовности продать противотанковые комплексы Javelin для ВСУ. Стороны согласовывают условия.