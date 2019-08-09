Окружной админсуд Киева может отменить постановление Кабмина о снижении цен на газ

«Нафтогаз» обжаловал постановление Кабмина о снижении цен на газ для населения. Постановление Кабмина вынуждает компанию снижать цены.

«Нафтогаз Украины» обжаловал постановление Кабмина от 5 июня об изменении методики формирования цен на газ для населения, говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

«Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 года №485 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года №293», – сообщил суд.

Производства по административному иску еще не открыто.

Постановление правительства, которое обжалует «Нафтогаз», вынудило компанию сильно снизить цену на газ. По старой методике в июне газ должен был стоить 6299 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение), а после изменения методики цена упала до 5554 гривен.

В августе НАК продает природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств уже по цене 4653,54 гривен/тыс. куб. м (без НДС и транспортировки).

Постановление правительства №485 предусматривает, что «Нафтогаз» для определения цены газа по ПСО анализирует четыре показателя: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания должна выбирать из них самую низкую.