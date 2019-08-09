Новая Верховная Рада будет менять Конституцию и регламент парламента

В «Слуге народа» пообещали чрезвычайную эффективность новой Рады с первого дня. Партия Зеленского собирается менять Конституцию и регламент парламента.

В Верховной Раде 9 августа прошло первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Как передавал корреспондент «Левого Берега», заседание проходило без участия прессы.

В подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер, а именно:

• «Слуга народа» – 17;

• «Оппозиционная платформа – «За жизнь» – 3;

• Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 2;

• «Европейская Солидарность» – 2;

• «Голос» – 1.

Перед заседанием. Перед заседанием. Перед заседанием. Пред 1 из 3 След

Будущие депутаты определяли в ходе заседания дату первого заседания новоизбранного Совета и порядок размещения фракций в зале.

Как передавал позже корреспондент «Левого Берега», лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что первое заседание новой Рады состоится 29 августа.

«Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады девятого созыва 29 августа. Для того, чтобы не затягивать этот процесс, для того, чтобы Верховная Рада как можно скорее начала работать, и для того, чтобы мы смогли показать как парламент эффективную деятельность», – заявил он.

Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Брифинг после заседания. Пред 1 из 8 След

В свою очередь, Артур Герасимов от «Европейской солидарности» предлагал провести первое заседание 3 сентября. Еще более раннюю дату внес Сергей Левочкин от ОП «За жизнь» – он предлогал начать работу парламента 20 августа.

После голосования членами подготовительной группы было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады девятого созыва в четверг, 29 августа.

В то же время, партия «Слуга народа» наметила масштабный план законодательной работы, сообщил корреспондент «Левого Берега».

«Туда вошли законопроекты, которые президент обещал и которые, к сожалению, предыдущим созывом были проигнорированы», – рассказал на брифинге в пятницу один из лидеров «Слуги народа» Руслан Стефанчук, который претендует на должность первого вице-спикера Верховной Рады.

Президент Зеленский успел внести около 20 проектов законов и постановлений. Ряд из них – кадровые постановления, а некоторые законопроекты уже утратили актуальность. Однако из последних инициатив Зеленского в Раде была люстрация чиновников времен Петра Порошенко (этот законопроект подвергся критике международных партнеров), отсрочка штрафов для евробляхеров.

Законопроект об импичменте президента, по словам Стефанчука, будет одним из первых на повестке дня. Таким образом Стефанчук дал понять, что закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента, принятый Верховной Радой предыдущего созыва будет ветирован.

«Кроме этого, мы видим целый ряд законопроектов, которые перейдут нам от Верховной Рады предыдущего созыва. Дальше мы определили большой блок законопроектов, которые касаются изменений в Конституцию, мы будем их предлагать, чтобы этот процесс начался. Кроме этого, большой блок законопроектов, который касается реформы регламентных процедур. Мы сделаем все, чтобы больше не было депутатского спама, не было затягивания, чтобы не вырубались леса и не носились кипы никому не нужных бумаг, максимально быстрый переход на электронные носители. Мы максимально ускорим идентификацию депутатов, ответственность за кнопкодавство, за прогулы. Это будет безусловным основанием для прекращения его депутатских полномочий», – сказал Стефанчук.

По его словам, также будут отдельные пакеты законопроектов по экономике, борьбе с коррупцией, безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношениях.

«Я думаю, в первый же день вы увидите чрезвычайную эффективность работы Верховной Рады», – сказал он.

Напомним, 5 августа ЦИК признала избранными 198 депутатов в одномандатных мажоритарных округах и 225 депутатов по спискам партий. Последнего мажоритарщика окружная избирательная комиссия должна определить в 210 округе Черниговской области.