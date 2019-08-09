Пострадавшим при взрыве на полигоне в России поставили диагноз «радиационное облучение»

Сопровождающие раненых медики были облачены в костюмы химической защиты, которые потом были уничтожены.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки, в результате которого двое или три человек погибли, а шесть оказались ранены. Тогда в Министерстве обороны заявили, что при аварии выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло, а радиационный фон находится в пределах нормы, передает проект «Baza».

Между тем, в сообщении проекта «Baza» говорится о том, что два самолета санитарной авиации доставили в Москву шестерых пострадавших в результате взрыва. Их диагноз – облучение радиацией, а также тяжелые травмы.

Отмечается, что медицинский персонал, работающий на доставлявших пострадавших в государственный биофизический центр имени Бурназяна реанимобилях, был облачен в костюмы химической защиты, а сами машины обмотали пленкой.

Источники в Министерстве обороны сообщили журналистам, что вся одежда, в которой были раненые, была уничтожена сразу после госпитализации. Также сожгли костюмы химзащиты и одежду медиков, которые оказывали помощь пострадавшим первыми.