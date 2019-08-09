Украине следует приостановить свое участие в минских переговорах, – Бессмертный

При этом украинской стороне следует сделать ставку на жесткие отношения с Россией, как на самом Донбассе, так и при дипломатических контактах.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный считает, что Украине после гибели военных под Павлополем на Донбассе стоило приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате». Такое заявление Бессмертный сделал в эфире программы «PRIME Борисов» на «ATR».

«С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина прекращает работу в Минском процессе до момента, пока не будет собран «нормандский формат», – заявил Бессмертный.

«Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно и еще более агрессивно. В России внешняя политика реализуется через принцип «принуждения к миру силой», – добавил он.

Кроме того, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ говорит о фактической неизбежности силового сценария разрешения конфликта с Россией. При этом силовое воздействие должно быть на всех возможных направления от боевых действий до дипломатических контактов.

«Это надо осознавать и готовиться к тому, что против нас будут действовать силой в любых условиях: за столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах и так далее. Всегда будет применяться механизм силы», – отмечает Бессмертный.

Бессмертный прокомментировал возможности встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмануэля Макрона в рамках «нормандской четверки». Такую встречу представитель Украины в политической подгруппе ТКГ считает маловероятной в ближайшее время.

«С моей точки зрения, встреча в «нормандском формате» лидеров государств маловероятна до выборов в России осенних», – подчеркнул Бессмертный.

«Это накручивания, эта жесткая позиция – это выработка определенного креативного плана российским политическим руководством. Они хотят выдержать настроение электората для того, чтобы сохранить влияние «Единой России» и Путина как политика в России. Другого варианта внутренней политики и продолжения внешней для Путина не существует», – добавил он.

По мнению Бессмертного, «какие бы цифры и дать не назывались – это всегда превратится в определенную дуэль», так как тактика РФ – обманывать и «пережимать».

«С Россией надо быть не просто осторожными, а иногда большинство вещей просто не делать. Потому что будет, как 6-го числа: говорили об одном – потом Россия выдала совсем другой пресс-релиз», – добавил он.

Бессмертного сделал предостережение для украинских властей и общества.

«В информационном плане в мире соотношение Украины и России – один к ста приблизительно. Поэтому мир услышал 7-го числа то, что нужно было Путину и России, а не то, что хотела показать Украина», – заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

«И мне просто жаль в этой ситуации украинского президента, который хочет сделать лучше – а на самом деле на весь мир транслировалось, что Украина в очередной раз якобы обстреливала мирное население. Когда руководство делает какие-то шаги, надо думать об этой составляющей», – отметил он.

Напомним, что США согласились на закупку Украиной противотанковых комплексов Javelin.