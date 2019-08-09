Венедиктов намерен открыть украинское бюро радиостанции «Эхо Москвы»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уже второй раз за месяц наведывается в Украину. Формальной причиной является якобы подготовка к интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается в эфире авторской программы «О, Крапівіна!» журналистки и блогера Юлии Крапивиной на телеканале «Oboz.TV».

По словам главного редактора «Эхо Москвы», он человек несистемная и беспорядочная, которая приезжает в Киев с целью «встретиться с друзьями». Венедиктов объяснил, почему до последнего времени в течение пяти лет не был в Украине. По его словам, он не хотел провоцировать появление домыслов о том, что он является «кремлевским гонцом» или «госдеповские», или «моссадовского» агентом. Также российский журналист отметил, что у него не возникает проблем с пересечением украинской границы.

На этот раз он открыто поднял вопрос об отмене языковых квот в украинском телерадиоэфире. Эти ограничения, по его словам, делают невозможным открытие в Украине бюро российской радиостанции.

Пост гнева, по поводу визита Венедиктова в Киев, разместил на своей странице в Facebook украинский журналист, замдиректора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев.

«Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это – прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега», – написал он.

При этом Муждабаев призвал СБУ и Генпрокуратуру не пускать «это доверенное лицо Путина в Украину».

«Своего пророссийского г*вна нам хватает», – рассердился журналист.

Он пообещал, что «путинское радио» не будет работать в Украине.

«Это все равно, что запустить в Киев полк русского спецназа. Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это – враги. Как русские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги лютые. Это – Путин. Собственной персоной. Это десант русских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено», – отметил Муждабаев.

(РЕПОСТ, если сочтёте.)Вот и вскрылась причина нахождения к Киеве топ-пропагандиста Кремля, редактора «Эха Москвы»… Geplaatst door Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev op Donderdag 8 augustus 2019

Пользователи в комментариях поддержали его позицию.