Российскому самолету позволили пролететь в воздушном пространстве Украины

Российский самолет совершил перелет над Украиной. Причиной отклонения самолета от маршрута стал грозовой фронт.

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», который совершал полет из итальянского города Бари в Москву 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью.

«Украэрорух» опубликовал спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, ставшей причиной разрешения.

Российское судно находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут.

«Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370», – говорится в сообщении.

7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії «Глобус» Boeing-738 REG –VQBMG, виконуючи рейс… Geplaatst door Украерорух/UkSATSE op Donderdag 8 augustus 2019

В компании отметили, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, включая из РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в случаях, когда обход опасных метеоявлений без входа в украинское воздушное пространство может привести к аварийной ситуации.