Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, но отказался подписывать совместное заявление

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем. Документ готовили на Фанаре вместе с МИДом.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем I, которое готовили представители Вселенского патриархата вместе с МИД Украины, пишет «BBC» со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издание, заявление в основном должно было касаться экологической тематики, так как патриарх Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют «зеленым патриархом».

В заявлении не было политических провокационных формулировок, и почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тематику, пока неизвестно.

8 августа Владимир Зеленский впервые встретился с вселенским патриархом Варфоломеем. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский поблагодарил его за поддержку.

«Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», – подчеркнул президент.

Отмечается, что в ходе визита Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской Патриархии.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость Православной церкви Украины.