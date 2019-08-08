Во Владивостоке был пожар в штабе Тихоокеанского флота России

В самом штабе флота факт пожара отрицают, но очевидцы утверждают, что визуально было видно выгоревшее окно, клубы дыма поднимаются с крыши здания.

Здание штаба Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке окутано дымом, сообщает местное издание «ВЛ Новости».

«Сегодня, 8 августа, во Владивостоке горожане заметили дым со стороны здания по адресу Корабельная Набережная, 2, в котором находится Управление ТОФ. Очевидцы сообщают, что серый дым валил со стороны крыши. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что дым идет со двора – это плановое сжигание документов», – говорится в сообщении.

Густой серый дым со стороны Управления ТОФ горожане заметили сегодня утром, около 10 часов. Источник дыма определить сложно – визуально похоже на то, что он идет со стороны крыши. Также по кадрам можно заметить одно полностью выгоревшее окно – но дым из него не идет.

Очевидцы утверждают, что визуально видно выгоревшее окно, клубы дыма поднимаются с крыши здания. Прибывшие пожарные машины не были допущены на территорию штаба флота.

В пресс-службе ТОФ ответили: «Планово сжигают ненужные документы, обычная штатная процедура». Также добавили, что дым идет не со стороны крыши, а со двора.

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