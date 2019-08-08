СБУ задержала гражданина России планировавшего диверсию на военном аэродроме

Задержанный россиянин проживал в Черкасской области, занимался изготовлением самодельных взрывных устройств и собирал данные о военном аэродроме. У него дома нашли три готовые бомбы.

Служба безопасности Украины задержала гражданина России, который подозревается в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области, говорится пресс-служба СБУ.

Оперативники задокументировали, что россиянин, проживавший в Черкасской области, занимается изготовлением взрывчатых веществ и самодельных бомб. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины.

Во время обыска у него дома нашли три взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатки, записи с химическими формулами, специализированную литературу и схемы изготовления взрывчатки. Также найдены материалы, которые свидетельствуют о сборе информации про аэродром.

Задержанный. Обраруженве при обыске предметы. Обраруженве при обыске предметы. Обраруженве при обыске предметы. Обраруженве при обыске предметы. Пред 1 из 5 След

Россиянин взят под стражу по решению суда, против него ведется производство по ч.1 ст.14, ч.1 ст.113 (подготовка к диверсии) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с взрывчаткой) Уголовного кодекса.