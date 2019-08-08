Службу безопасности «Роснефти» подозревают в слежке за журналистами

Портал Baza заподозрил службу безопасности «Роснефти» в слежке и прослушке телефонов сотрудников редакции, говорится в редакционном заявлении издания.

«Наши источники нам сообщают, что сотрудники службы безопасности “Роснефти”, пользуясь своими связями в самых разных российских ведомствах, поставили наши телефоны на прослушку», – заявила «Baza».

Издание подчеркнуло, что о причастности службы безопасности «Роснефти» к прослушке «однозначно утверждать сложно».

По предположению журналистов, поводом для слежки стал материал о загородном доме в подмосковной Барвихе за 20 млрд рублей, который, как утверждает «Baza», строят для главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Издание выяснило, что с 2018 года в Росреестре в качестве собственника участка указана «Российская Федерация». При этом в исходном коде выписки «Baza» нашла имя Игоря Сечина.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на вопрос журналистов о том, кому принадлежит участок: «Вопросы, связанные с личной жизнью и личным имуществом Игоря Сечина, не относятся к компетенции пресс-службы. Неприкосновенность личной жизни защищена законом. Советую вам подумать об этом».