В стране нет средств на проведение досрочных местных выборов, – Кличко

Кличко допускает проведение досрочных выборов мэра Киева. На досрочные местные выборы по всей стране средств нет.

Мэр Киева Виталий Кличко считает маловероятным проведение досрочных местных выборов по всей стране из-за дефицита средств, но не исключает, что они могут состояться в Киеве. Он заявил об этом в интервью «Левому Берегу».

«Для того, чтобы провести досрочные местные по всей стране, нужны большие финансы – несколько миллиардов гривен. В бюджете на этот год Кабмин такие статьи не закладывал, и вряд ли тут что-то изменится – экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда. В данной связи, я не исключаю, что ситуация будет поступательно развиваться, и первой состоится битва за Киев», – отметил столичный градоначальник.

В случае, если досрочные выборы мэра Киева состоятся, он снова планирует баллотироваться на них.

«Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах», – отметил Кличко.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко инициировал возбуждение уголовного дела из-за заявления Богдана о предложении ему $20 млн взятки.