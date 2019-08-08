Экс-главе Нацкомиссии по вопросам энергетики вручили подозрение по делу «Роттердам+»

Вовк и еще пять человек получили подозрения по делу «Роттердам+». Двум фигурантам вручили подозрения, еще четверым – сообщили о подозрении, так как они находятся за границей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила первые подозрения по делу о возможном злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы «Роттердам+», сообщила пресс-служба ведомства.

Среди подозреваемых – бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, директор ГП «Оператор рынка» Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ и два топ-менеджера холдинга ДТЭК.

Расследование установило, что бывший председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору группой лиц вместе с другими должностными лицами Комиссии и при пособничестве служебных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

В марте 2016 подозреваемые утвердили методику определениям стоимости энергетического угля по формуле «Роттердам+» и создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии.

Непосредственно подозрение по делу вручено двум лицам – начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП «Оператор рынка» Владимиру Евдокимову, который в период введения «Роттердам +» был членом комиссии. Евдокимов также задержан.

Четырем подозреваемым, которые сейчас находятся за пределами государственной границы Украины, сообщается о подозрении в порядке, определенном УПК Украины, они вызваны к следователю для проведения следственных и процессуальных действий.

❗У ТАК ЗВАНІЙ СПРАВІ «РОТТЕРДАМ+» ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ 6 ОСОБАМ, ЗОКРЕМА КОЛИШНЬОМУ ГОЛОВІ ТА ЧЛЕНУ НКРЕКПУ четвер,… Geplaatst door Спеціалізована антикорупційна прокуратура op Donderdag 8 augustus 2019

Напомним, ГП «Оператор рынка» зарегистрировано 18 июня. В июле Кабинет Министров назначил директором государственного предприятия Владимира Евдокимова.

14 июня Конституционный суд Украины признал создание НКРЭКУ неконституционным.