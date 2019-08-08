В России при испытания взорвался реактивный двигатель

На военном полигоне в России произошел взрыв при испытании реактивного двигателя, есть погибшие. Среди пострадавших – военные и сотрудники предприятия-разработчика.

На военном полигоне на севере России произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на Министерства обороны России.

В результате происшествия погибли два человека, еще шестеро ранены. Среди них – представители Минобороны и предприятия-разработчика.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Ненокса в Архангельской области. Там расположен испытательный полигон российского военного флота. По неподтвержденной информации, взрыв произошел на борту одного из российских кораблей.

Утверждается, что взрыв не повлиял на радиационный фон в Архангельской области, потому что уже появились слухи, что в результате происшествия произошел выброс радиации.

Напомним, что ранее на этой неделе в Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами.

В начале июля в Баренцевом море затонула секретная российская подлодка, оснащенная ядерным реактором.