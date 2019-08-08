Зеленский планирует до конца года провести земельную реформу

Зеленский заявил о планах запустить рынок земли в 2020 году. Он подчеркнул, что «в этом году мы обязательно проведем земельную реформу».

Президент Владимир Зеленский заявил о планах запустить рынок земли в 2020 году. Он сказал в ходе выступления на украинско-турецком бизнес-форуме, предает «Левый Берег».

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок на 40 млн гектаров земли, которая является одной из лучших в мире по своему качеству», – сказал президент Украины.

Напомним, что в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз – до 1 января 2020 года.

Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.