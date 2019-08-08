В Чернобыле собираются производить на продажу самогон

Под Чернобылем будут производить экспериментальный крафтовый самогон из сырья полученного в самой зоне радиоактивного поражения. Ученые выяснили насколько безопасной будет такая продукция.

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с Чернобыльской воды и пшеницы и в дальнейшем планирует создать социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», сообщает пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что для изготовления экспериментальной партии «Атомик» использовалась вода из чернобыльских скважин.

«Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории.

По данным Госагентства, исследователям удалось «продемонстрировать, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом».

В ведомстве добавили, что в планах ученых – наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий», – рассказал профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

По мнению исследователей, в настоящее время многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Первый заместитель Председателя ГАЗО Олег Насвит отметил, что в Агентстве поддерживают инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин.

«Я бы назвал это высококачественным самогоном, ведь «Атомик» имеет нетипичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится», – отметил он.

У Британії презентували Чорнобильську крафтову горілку «АТОМІК»Команді науковців з Великої Британії та України вдалося… Geplaatst door Державне агентство України з управління зоною відчуження op Woensdag 7 augustus 2019

Сообщается, что сейчас создается социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовой водку.