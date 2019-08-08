Политузник Сущенко подписал документы о своем согласие отбывать срок в Украине, – Фейгин

В то же время, подписание таких документов не означает процесса передачи политузника украинской стороне. Защитник Сущенко уточнил, что такие документы могут продолжительное время «лежать в папках, ожидая своего часа».

Защитник незаконно заключенного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на «согласие отбывать срок наказания» в Украине, передает «Укринформ».

«Во время общения с Романом Сущенко, недавнего – по телефону, и более раннего – личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа. Планы российской стороны не является нам известными», – сказал Фейгин в комментарии изданию.

По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас «на стадии замирания». В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник.

«Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится», – резюмировал Фейгин.

Напомним, что собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже. 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колонии держат в информационной изоляции. Сам Сущенко недавно просил в письмах рассказывать ему новости из Украины.