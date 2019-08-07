Украинские военные рассматривают четыре сценария нового нападения

Генштаб и Минобороны прорабатывают четыре сценария вооруженной агрессии против Украины. Наиболее вероятный сценарий – вооруженный конфликт внутри государства, инспирированный и поддержанный извне.

Генштабом и Министерством обороны Украины, разрабатывается ряд концептуальных документов, направленных на определение сценариев агрессии против Украины и вариантов противодействия им. Об этом в ходе круглого стола Института Горшенина рассказал Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), сообщает «Левый Берег».

На основании документа «Будущая среда безопасности 2030: стратегическое предвидение» определены вероятные сценарии возникновения и развития ситуаций военного характера в Украине. «Эти сценарии являются исходными данными для Министерства обороны и Генштаба, каким образом реагировать потом на эти сценарии, какими силами и мерами», – отметил эксперт.

Как сообщил Сергей Згурец, сценарии были сформированы на основе методов экспертного опроса и с применением программ искусственного интеллекта. «Как бы это громко ни звучало, но мы дошли до уровня, когда на основе искусственного интеллекта можем обрабатывать и прогнозировать большие объемы данных и таким образом выделять сценарии, которые будут наиболее вероятные в перспективе десяти ближайших лет», – сказал он.

Специалисты выделили четыре типа сценариев, в которых ключевую роль играют вооруженные силы, и еще четыре – в которых ключевая роль принадлежит составным сектора безопасности и обороны, а вооруженные силы играют вспомогательную роль.

«Сценарии могут быть реализованы отдельно, или таким образом, что один провоцирует развитие другой, более сложной ситуации», – отметил Сергей Згурец.

Среди сценариев вооруженного конфликта наиболее вероятный – вооруженный конфликт внутри государства, инспирированный и поддержанный извне. Инспирации конфликта осуществляется с помощью зарубежных структур и сил специальных операций и направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Конфликт направлен на то, чтобы власть в Украине приняла решения, которые нужны агрессорам.

Второй сценарий, который считается вероятным и наиболее опасным, – полномасштабное применение военной силы Российской Федерацией. Сценарий направлен на уничтожение военной и экономической мощи нашей страны. Причем реализация такого сценария предусматривает меры, которые будут осуществляться в короткий промежуток времени, чтобы минимизировать риски противодействия и риски (для агрессора) внешней помощи Украине. Этот сценарий предполагает, что Украина будет осуществлять оборону, опираясь лишь на собственные силы и возможности. Военная помощь извне возможна только в том случае, если наше сопротивление будет растянуто на некоторое время, и у зарубежных партнеров будет время прийти в себя от такого действия Российской Федерации, – отметил эксперт.

Третий сценарий, отметил Сергей Згурец – менее вероятный, но не менее опасный. Это – втягивание Украины в конфликт между другими государствами, одно из которых является смежным с нашим государством. Или возникновение глобальной войны между Российской Федерацией и Западом. Украина оказывается в центре такого противостояния, со всеми негативными последствиями для населения и военной и экономической мощи страны.

Четвертый сценарий, который считается вероятным, среднего уровня опасности. Это – пограничный конфликт на отдельных направлениях, направленный на захват отдельных плацдармов. Этот конфликт также может быть первым этапом для широкомасштабного вторжения, как наиболее опасной угрозы.

Исходя из оценки этих сценариев, Генеральный штаб сейчас прорабатывает варианты противодействия им, отметил Сергей Згурец.

В свою очередь, Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), отметил, что взрывная ситуация внутри страны, которая поддерживается извне Россией – является перманентной угрозой.

«Россия способна мобилизовать парамилитарные группы, способна использовать ДРГ для того, чтобы нанести поражение нашим базам и поставить под сомнение ответ Украины на военную агрессию», – подчеркнул он.

Также он подчеркнул: «Относительно военной агрессии, Россия способна нанести около трех тысяч высокоточных пусков различных ракет и применить авиацию против украинских вооруженных сил, обеспечив уничтожение стратегических объектов вооруженных сил и государства. Но этот сценарий аналитики считают возможным при условии, что идея политического реванша в Украине испытывает провала».

Круглый стол «Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства» состоялся 7 августа 2019 в Киеве, в Институте Горшенина. Организаторы круглого стола – Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).